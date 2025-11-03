[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fuori dal Coro a Borgo Mezzanone: giornalista e Giordano poco teneri con il sindaco di Manfredonia

Ieri sera, durante la trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano su Mediaset, sono emerse inquietanti verità sulla situazione dei ghetti di Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci borgo di San Severo, due delle zone più emarginate e degradate della provincia di Foggia.

Nonostante i fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il risanamento e la riqualificazione di queste aree, la realtà che emerge è quella di un abbandono totale, con gravi ripercussioni per le persone che vi abitano e per le stesse comunità locali.

La giornalista e Mario Giordano non sono stati teneri con il sindaco di Manfredonia.

INTERVISTA AL SINDACO DI MANFREDONIA

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro/allarme-immigrati-sprecati-i-soldi-per-abolire-i-ghetti_F314086901009C04