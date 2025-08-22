[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fratelli d’Italia chiede le dimissioni del consigliere comunale di Cerignola Romano

Dipartimento Provinciale Legalità e Sicurezza

Fratelli d’Italia – Foggia

Coordinamento cittadino Fratelli d’Italia – Cerignola

Alla cortese attenzione del Consigliere Comunale di Cerignola Romano Michele

Oggetto: Richiesta di dimissioni immediate

Egregio Consigliere,

abbiamo appreso con sconcerto e profonda indignazione le Sue dichiarazioni pubbliche circa la possibilità di aprire una trattativa con la delinquenza organizzata.

Un’affermazione del genere, pronunciata da chi ricopre un ruolo istituzionale, non solo è inaccettabile ma mina gravemente la credibilità delle istituzioni locali e la fiducia dei cittadini nella politica sana, onesta e orientata al bene comune.

Il Dipartimento Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia – Foggia, unitamente al coordinamento cittadino di Cerignola di Fratelli d’Italia ribadisce con fermezza che lo Stato, nelle sue articolazioni democratiche e rappresentative, non tratta né mai potrà trattare con chi calpesta la legge, minaccia la sicurezza dei cittadini e insidia la libertà economica e sociale della nostra comunità.

Per questa ragione, riteniamo che le Sue parole siano incompatibili con la funzione di rappresentanza che Le è stata affidata dai cittadini di Cerignola.

Le chiediamo, pertanto, le dimissioni immediate e irrevocabili dal Suo incarico di consigliere comunale, al fine di restituire dignità e trasparenza all’istituzione che Lei ha compromesso con dichiarazioni tanto gravi quanto irresponsabili.

Ogni minuto in più di permanenza nel Suo ruolo rappresenta un’offesa al sacrificio delle donne e degli uomini che hanno dato la vita per difendere la legalità e un insulto a quanti quotidianamente combattono la criminalità con coraggio e senso dello Stato.

In attesa di un Suo passo indietro, inevitabile e doveroso, porgiamo distinti saluti.

Arturo Pagano Responsabile

Dipartimento Provinciale Legalità e Sicurezza

Fratelli d’Italia – Foggia