Frasi minacciose contro D’Arienzo, solidarietà PD

FRASI OFFENSIVE E MINACCIOSE VIA SOCIAL AL SINDACO d’ARIENZO, SOLIDARIETÀ DEL PD CAPITANATA

Non è solo un insulto. Non è solo un commento fuori luogo.

È un attacco violento e vigliacco quello rivolto al Segretario provinciale del Partito Democratico e Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo.

A chi pensa di poter intimidire un amministratore evocandone la morte, rispondiamo con la forza della democrazia e con una comunità che non arretra di fronte all’odio.

Pierpaolo non è solo: è circondato dal sostegno del Partito Democratico di Capitanata, dei suoi concittadini e di quanti credono nella politica come servizio e non come arena di odio.

Noi scegliamo la via opposta: il confronto, il rispetto, la responsabilità.

Chi ricorre a minacce e insulti dimostra soltanto debolezza e paura davanti a chi lavora ogni giorno con onestà e passione per la propria comunità.

Il PD di Capitanata continuerà a difendere le istituzioni democratiche e a promuovere una politica fondata sul coraggio delle idee, non sulla viltà delle parole.

PdCapitanata