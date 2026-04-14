Francesco Chiofalo: chi è Manuela Carriero, la fidanzata tra passato difficile, carriera TV e sogni di matrimonio

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La storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Manuela Carriero continua a far parlare il pubblico dei social e degli appassionati di gossip. La coppia, nata lontano dai riflettori e poi esplosa mediaticamente, oggi appare più solida che mai, nonostante discussioni, critiche e qualche polemica che non manca mai quando si parla di personaggi molto esposti.

Nelle ultime settimane i due hanno raccontato diversi retroscena della loro relazione, lasciando intendere che il matrimonio non è un’idea così lontana, anche se Chiofalo invita alla prudenza.

Ma chi è davvero Manuela Carriero? Qual è la sua storia prima dell’arrivo in TV? E come stanno vivendo lei e Francesco la possibilità di un futuro insieme? Scopriamolo insieme.

Manuela Carriero: età, origini e un passato complesso che l’ha resa più forte

Manuela Carriero nasce a Brindisi il 7 luglio 1989 e cresce in una famiglia numerosa, con una sorella quasi coetanea e due fratelli molto più piccoli. La sua infanzia non è semplice: attraversa periodi difficili, vive anche in casa famiglia e si ritrova presto a dover affrontare responsabilità più grandi della sua età.

A soli quindici anni inizia a lavorare e, una volta diventata maggiorenne, si prende cura dei fratelli più piccoli, facendo due lavori contemporaneamente per garantire loro stabilità.

Un percorso che racconta molto della sua personalità: determinata, sensibile, introversa ma capace di una grande forza emotiva.

Il pubblico la conosce nel 2021, quando partecipa a Temptation Island insieme al fidanzato dell’epoca, Stefano Sirena. La loro relazione, già segnata da sospetti e incomprensioni, si sgretola davanti alle telecamere.

Durante il programma Manuela si avvicina al tentatore Luciano Punzo, con cui vivrà una storia durata diversi mesi, fino alla rottura nel 2022.

Dopo quella parentesi, Manuela decide di trasferirsi a Roma per ricominciare da zero. È qui che, lentamente, la sua vita prende una nuova direzione.

L’incontro con Francesco Chiofalo: dall’amicizia all’amore e le prime difficoltà

Il rapporto con Francesco Chiofalo nasce in modo inaspettato. All’inizio tra loro c’è solo un’amicizia, poi qualcosa cambia e i due decidono di vivere la relazione lontano dai riflettori, almeno per i primi mesi.

Chiofalo lo racconta sui social: volevano proteggere l’inizio della loro storia, evitare giudizi e commenti spesso negativi che arrivano puntuali ogni volta che un personaggio pubblico si espone.

Quando la relazione diventa ufficiale, arrivano anche le critiche. Manuela risponde con fermezza, difendendo la sua storia e attaccando chi si permette di giudicare senza conoscere.

Un atteggiamento che mostra quanto sia cresciuta e quanto non sia più disposta a subire passivamente il peso dei commenti online. Nonostante qualche litigio – che entrambi ammettono essere frequente – la coppia racconta di aver trovato un equilibrio nuovo, più maturo.

Le discussioni durano meno, la complicità è aumentata e il rapporto sembra essersi consolidato.

Matrimonio in vista? I progetti futuri di Francesco Chiofalo e Manuela Carriero

Durante un’intervista recente, Francesco Chiofalo ha parlato apertamente della possibilità di sposare Manuela. Ha ammesso di pensarci spesso e di non avere alcun timore all’idea di un futuro insieme.

Tuttavia, invita alla calma: stanno insieme da poco più di un anno e vuole che ogni passo sia ponderato, senza fretta.

Manuela, dal canto suo, appare serena e innamorata. Il loro rapporto è cresciuto nonostante le polemiche, come quella legata alla vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026, che ha visto Chiofalo esprimere opinioni molto discusse.

La coppia ha affrontato insieme anche il dibattito sul Grande Fratello e sul caso Signorini‑Corona, mostrando una sintonia che va oltre le differenze di carattere.

Oggi vivono un amore che ha superato prove, critiche e momenti difficili. Manuela porta con sé un passato complesso, ma anche una grande capacità di rinascere.

Francesco, spesso impulsivo, sembra aver trovato in lei un punto fermo. Il matrimonio? Non è ancora dietro l’angolo, ma non è nemmeno un’ipotesi lontana.

E se il percorso continuerà così, non è escluso che presto possano sorprendere i fan con un annuncio importante.