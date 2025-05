Francesca Pascale: il legame con Berlusconi e le rivelazioni sulla bisessualità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, ha condiviso il suo percorso di vita e il profondo legame con l’ex presidente del Consiglio in un’intervista al settimanale Chi. Ricordando i 15 anni di relazione, Pascale ha parlato della mancanza che ancora prova per Berlusconi, definendolo una presenza che le manca come “un braccio tolto”. La sua vita è stata influenzata dall’affetto e dalla cura che Berlusconi le ha sempre dimostrato, anche dopo la perdita di sua madre, con cui aveva un legame intenso. Pascale ha spiegato come Berlusconi abbia colmato il vuoto emotivo lasciato dal lutto, offrendole libertà e supporto, diventando una figura fondamentale nella sua crescita personale.

Il futuro di Francesca Pascale

Riguardo ai sentimenti futuri, Pascale ha dichiarato di non essere ancora pronta a innamorarsi di nuovo, avendo dato tutto al suo ex. Ha anche rivelato di aver confessato a Berlusconi di essere bisessuale, sottolineando il suo rispetto per l’apertura mentale dell’ex premier. Oggi, Pascale si impegna attivamente sui temi dei diritti civili e dell’ambiente, criticando l’atteggiamento delle destre e sottolineando l’importanza di affrontare questi temi senza ideologie.