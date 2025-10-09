Francesca Chillemi mamma bis, nata in segreto Amelia Smeralda

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Francesca Chillemi è mamma, nata in segreto Amelia Smeralda”. Il padre, l’armatore Eugenio Grimaldi ha tenuto nascosto anche l’amore per la compagna. L’attrice sarebbe diventata mamma di una bambina, nata in gran segreto prematuramente.

Francesca Chillemi è mamma per la seconda volta

Il compagno Eugenio Grimaldi, rampollo della dinastia partenopea di armatori. Il padre della piccola, nata prematura e Francesca Chillemi l’avrebbero chiamata Amelia Smeralda. La sua era “una gravidanza un po’ delicata“ aveva rivelato l’attrice.

Da luglio Francesca, su indicazione dei medici aveva dovuto rinunciare ad alcuni impegni lavorativi e osservare il riposo più assoluto. Da allora la bellissima attrice è scomparsa dalla scena pubblica e ha vissuto gli ultimi mesi nel riserbo più assoluto.

L’ex Miss Italia avrebbe partorito la piccola Amelia Smeralda

Secondo le indiscrezioni riportate da Il Giornale d’Italia, la bimba sarebbe “attualmente ricoverata nell’ospedale pediatrico a Roma, nella speciale unità di terapia intensiva neonatale. Si tratterebbe di una nascita pre-termine, tra il sesto e il settimo mese, per cui la piccola andrebbe particolarmente accudita e tutelata”.

La testata Il Giornale d’Italia aveva già rivelato lo scoop della gravidanza, confermata ma mai ufficialmente. Il pancino in bella vista durante il red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, anticipava l’evento.

Si attende la conferma della coppia

Naturalmente i neo genitori stanno attraversando un momento particolare tra gioia e apprensione. Per Francesca Chillemi si tratta della seconda figlia dopo Rania, avuta nove anni fa dalla relazione con l’imprenditore Stefano Rosso, invece Grimaldi ha già due bambini, Emanuele Filippo e Iliana, avuti dal precedente matrimonio con Veronica Resca.

L’attrice ha cercato in tutti i modi di vivere con massimo riserbo le varie fasi della gravidanza. Durante i primi mesi aveva infatti cercato di nascondere la dolce attesa con abiti larghi e riducendo al minimo le uscite pubbliche; poi è arrivato l’invito dei medici a riposare.

Francesca Chillemi ed Eugenio Grilmaldi, la storia d’amore

Una storia vissuta lontano dal clamore e dal mondo del gossip. Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi non hanno mai reso pubblica la loro relazione, tuttavia l’attrice e il rampollo sono legati ormai da tempo e il loro è un sentimento cresciuto nel tempo e custodito con grande cura.

La coppia si è formata nell’aprile del 2024, durante una cena a Palermo si sono conosciuti grazie ad amici. La frequentazione è partita da lì. Il riserbo è terminato quando i paparazzi del settimanale Oggi li hanno sorpresi a Capri. Le foto, circa un anno fa, mostravano baci e tenerezze inequivocabili. Da quella vacanza, i due non si sono più lasciati.

“Siamo contenti di noi, del nostro sentimento e del nostro progetto di vita”, aveva raccontato il rampollo napoletano in una recente intervista. “Sento che sta arrivando quello che entrambi meritiamo e per cui abbiamo lottato: la felicità”.