Francavilla-Manfredonia: la designazione arbitrale
Sarà il Sig. Gennaro Decimo della sezione di Napoli a dirigere la 1^ giornata di Serie D in programma domenica 07/09//2025 alle ore 15:00 contro il Francavilla allo stadio “N. Fittipaldi” di Francavilla in Sinni.
Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:
Sig. Francesco Gambale della sezione di Albano Laziale e dal Sig. Gabriele Ceraulo della sezione di Roma 2.
