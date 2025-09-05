Sport Manfredonia

Francavilla-Manfredonia: la designazione arbitrale

Redazione5 Settembre 2025
Sarà il Sig. Gennaro Decimo della sezione di Napoli a dirigere la 1^ giornata di Serie D in programma domenica 07/09//2025 alle ore 15:00 contro il Francavilla allo stadio “N. Fittipaldi” di Francavilla in Sinni.

Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:

Sig. Francesco Gambale della sezione di Albano Laziale e dal Sig. Gabriele Ceraulo della sezione di Roma 2.

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 2025/2026

