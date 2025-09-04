[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Francavilla-Manfredonia: Info tagliandi settore ospiti

Il Francavilla FC rende note le modalità d’acquisto dei tagliandi del Settore Ospiti dello stadio “N. Fittipaldi” di Francavilla in Sinni, per assistere al match Francavilla-Manfredonia, valido per la 1^ giornata del campionato di serie D – girone H 2025-2026.

Per i tifosi sipontini saranno disponibili 100 tagliandi nominativi per il settore ospiti.

I biglietti potranno essere acquistati da giovedì 4 settembre alle ore 9:00 e fino a sabato 6 settembre alle ore 20:00, esclusivamente presso i punti vendita del circuito PostoRiservato e presso:

Service.com s.r.l. – Viale Ofanto n. 357, Foggia

Costo del tagliando: €10,00 + diritti di prevendita.

N.B. Il botteghino dello stadio resterà chiuso.

L’accesso sarà consentito soltanto a chi in possesso di biglietto nominativo e documento di riconoscimento.

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 / S.S. 25/26

