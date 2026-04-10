Frana Petacciato, la situazione dei treni di oggi
Frana Petacciato, la situazione dei treni di oggi
La circolazione è in graduale ripresa, dopo l’intervento dei tecnici di RFI a seguito di un movimento franoso avvenuto nella località di Petacciato.
Nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni.
Assistenza potenziata da parte di Trenitalia nelle stazioni e a bordo dei treni.
Si invitano i passeggeri a consultare i canali di Infomobilità di Trenitalia e RFI.
Treni Intercity Notte direttamente coinvolti e oggetto di variazione di giovedì 9 aprile:
• ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (9:25): il treno è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta, Roma e Firenze. Il treno non effettua le fermate di San Severo, Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Rimini, Cesena, Forlì e Faenza. È possibile seguirne l’andamento con la numerazione EXP 1550/39080.
• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) – Lecce (10:10): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Firenze, Roma e Caserta. Il treno non effettua le fermate di Rimini, Ancona, Pescara e Termoli. È possibile seguirne l’andamento con la numerazione ICN 35857/71205/857.
• ICN 765 Milano Centrale (21:15) – Lecce (8:51): il treno è cancellato.
• ICN 755 Milano Centrale (21:50) – Lecce (9:30): il treno è cancellato.
Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazione di venerdì 10 aprile:
• FR 8810 Bari Centrale (5:20) – Milano Centrale (12:30): il treno ha origine da Pescara.
• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) – Lecce (15:58): il treno termina la corsa a Pescara.
• FR 8816 Lecce (7:00) – Venezia Santa Lucia (16:08): il treno è cancellato.
• FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (11:27): il treno termina la corsa a Pescara.
• FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (17:10): il treno ha origine da Pescara.
• FR 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (19:10): il treno ha origine da Pescara.
• FR 8809 Milano Centrale (12:35) – Lecce (20:52): il treno termina la corsa a Pescara.
• FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09): il treno ha origine da Pescara.
• FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:57): il treno termina la corsa a Pescara.
• FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (23:25): il treno ha origine da Pescara.
• FR 8819 Milano Centrale (16:35) – Bari Centrale (23:36): il treno termina la corsa a Pescara.
• IC 603 Milano Centrale (5:25) – Lecce (16:51): il treno è cancellato.
• IC 608 Lecce (6:23) – Milano Centrale (17:45): il treno è cancellato.
• IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:35): il treno è cancellato.
• IC 612 Lecce (9:59) – Milano Centrale (21:40): il treno è cancellato.