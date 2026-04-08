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Frana Molise, “Settimane o mesi per il ripristino di autostrada e ferrovia”

CAMPOBASSO – Il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è intervenuto sulla questione della frana di Petacciato, che ha bloccato la circolazione ferroviaria e autostradale.

«La situazione è molto complessa e porterà via qualche settimana, se non addirittura qualche mese», ha riferito dopo la riunione del Comitato operativo convocata a seguito del riattivarsi della frana. «Se ci aspettiamo un ripristino in 5-7 giorni» dell’autostrada A14 e della linea ferroviaria «siamo fuori strada. Parliamo di un fronte di frana lungo 4 chilometri e la linea ferroviaria ci passa dentro. É ovvio quindi che, finché non si ferma, non sarà possibile fare nessun tipo di ripristino infrastrutturale. I tempi saranno molto lunghi»

Vincenzo D’Errico per FoggiaReporter