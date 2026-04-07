Frana, chiusa anche l’Autostrada A14 tra Vasto e Termoli. Italia spaccata in due
Frana, chiusa anche l’Autostrada A14 tra Vasto e Termoli. Italia spaccata in due
Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata disposta in via precauzionale, la chiusura del tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, per una verifica tecnica, a seguito dell’attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso Petacciato.
All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato solo in direzione nord,
con code in entrambe le direzioni.
Si registrano 3 km di coda rispettivamente all’uscita obbligatoria di Vasto sud e 6 km a quella di Termoli.
Si ricorda che la SS16 Adriatica è interrotta, pertanto chi viaggia verso Bari, deve uscire Vasto Sud, percorrere la SS650 Trignina, seguire le indicazioni per Isernia/Campobasso, e successivamente per Termoli.
Percorso inverso per chi viaggia verso Pescara.
A chi da Bologna/Padova viaggia in direzione sud/Taranto, si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli, la A30 Caserta-Salerno e successivamente la A16 Napoli-Canosa in direzione A14.
Percorso inverso per chi viaggia verso Bologna.
Si ricorda che la SS16 è interrotta