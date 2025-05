Forza Italia, rottura a Monte Sant’Angelo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

IL GRUPPO STORICO DI FORZA ITALIA DI MONTE SANT’ANGELO NON SI RICONOSCE NELLA NUOVA GOVERNANCE CITTADINA

Quello che è stato, fino ad inizio marzo scorso, il Gruppo storico di Forza Italia di Monte Sant’Angelo, unitamente ai due Consiglieri Comunali di riferimento, prendono le distanze dall’attuale governance del Partito e dai loro riferimenti politici territoriali.

É stato doveroso fare chiarezza anche per dare ai cittadini la corretta informazione al fine di evitare qualsiasi dubbio.

Rassicuriamo, comunque, che non faremo mancare, come sempre, il nostro impegno politico per il bene della città.

(fonte: Gruppo storico Forza Italia Monte Sant’Angelo)