Forza Italia ricorda Lucio Tarquinio

TARQUINIO ESEMPIO DI DEDIZIONE PER IL PROPRIO TERRITORIO

Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Paolo Dell’Erba, il responsabile Organizzazione del partito a livello regionale Raffaele Di Mauro, il coordinatore cittadino di Foggia Pasquale Rignanese, unitamente ai componenti dei coordinamenti esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Tarquinio per la scomparsa di Lucio Tarquinio politico capace, attento ai cambiamenti e straordinaria guida per tutti noi. Lucio rimarrà sempre con noi, attraverso il solco tracciato da quei consigli da grande saggio che ha voluto dare fino all’ultimo.

Lucio Tarquinio è stato un esempio di dedizione e amore per il proprio territorio e per l’arte della politica. Un impegno istituzionale svolto tanto nella “Prima” quanto nella “Seconda” Repubblica.

La lunghissima stagione in cui ha rappresentato la Capitanata in Consiglio regionale ed è stato seduto tra i banchi del Senato della Repubblica porta ancora oggi i segni di una politica fatta di passione, idee e battaglie per la nostra comunità.