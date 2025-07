[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Monte Sant’Angelo: “Sanità, è ora di dire basta: serve una gestione seria e lungimirante per tutelare i cittadini“

La sanità pugliese continua a versare in condizioni critiche, a causa di scelte politiche poco lungimiranti e di una gestione spesso distante dai reali bisogni dei territori. Lo conferma anche l’ultimo Rapporto CREA, che evidenzia performance ben al di sotto della soglia di qualità, con gravi ripercussioni per i cittadini, soprattutto nelle aree interne e montane come Monte Sant’Angelo.

Tra le criticità più evidenti segnaliamo nel nostro Comune:

Centro Dialisi chiuso da anni: la struttura fu attivata nel gennaio 2012 (amministrazione Ciliberti) proprio per rispondere ai bisogni di una comunità che contava 9 dializzati. Tuttavia, a distanza di oltre un decennio e nonostante il bisogno sia rimasto immutato, il centro resta inspiegabilmente chiuso, costringendo i pazienti a viaggi estenuanti verso San Giovanni Rotondo o Manfredonia. Un disagio che si traduce in sofferenze inutili e in costi aggiuntivi per le famiglie.

Servizi riabilitativi: fare chiarezza su un presidio essenziale – Chiediamo di fare chiarezza anche sui servizi di riabilitazione motoria, riattivati sempre durante l’amministrazione Ciliberti. Si tratta di un’offerta sanitaria fondamentale per garantire continuità alle cure e favorire il recupero dei pazienti, evitando loro lunghi e disagevoli spostamenti verso altri comuni. In un territorio come Monte Sant’Angelo, questi servizi non possono essere considerati secondari.

Posto sosta Ambulanza 118: condizioni non idonee – Nei periodi più caldi e più freddi dell’anno, il mezzo di soccorso staziona in un’area priva di coperture adeguate. L’assenza di una struttura protettiva compromette il comfort del paziente in fase di accoglienza e rende difficoltose le operazioni del personale sanitario. È necessario prevedere un punto di sosta attrezzato e climatizzato, che garantisca condizioni ottimali per un servizio di emergenza efficiente e sicuro.

Servizio di trasporto secondario da potenziare – Sebbene siano presenti cinque autisti e, in alcune fasce orarie, anche la doppia presenza infermieristica presso il PTA/PPI, il servizio di trasporto secondario risulta non pienamente operativo. Le cause di tale disfunzione non sono ancora del tutto chiare, ma la situazione evidenzia la necessità di una riorganizzazione più efficace, affinché il servizio possa rispondere con maggiore continuità e tempestività alle esigenze del territorio e dei pazienti.

Gestione delle risorse sanitarie nei grandi eventi – In occasione di manifestazioni ed eventi privati, le ambulanze dell’ASL vengono spesso impiegate per garantire la sicurezza,

come è giusto che sia. Tuttavia, considerando le limitate risorse a disposizione, ciò può ridurre la capacità di risposta del servizio pubblico nelle situazioni di reale emergenza. Sarebbe auspicabile un potenziamento delle risorse disponibili, così da assicurare una copertura adeguata anche nei momenti di maggiore richiesta.

Monte Sant’Angelo è un comune montano, con tutte le evidenti difficoltà logistiche che questo comporta: distanza dagli ospedali principali, collegamenti difficili, condizioni meteo rigide in inverno. Per questo i servizi sanitari minimi devono essere garantiti e tutelati. Lo impone anche la normativa nazionale.

L’articolo 44 della Costituzione, infatti, prevede misure speciali a favore delle zone montane, proprio per rimuovere gli svantaggi derivanti dall’altitudine e dalla marginalità territoriale. In attuazione di tale principio, anche la legge n. 97/1994 (Norme per la montagna) stabilisce che i servizi essenziali, tra cui quelli sanitari, vadano preservati e potenziati nei comuni montani.

Forza Italia chiede risposte immediate e un piano concreto per restituire a Monte Sant’Angelo i servizi sanitari che merita. La salute non può essere oggetto di scelte ideologiche o di tagli indiscriminati. È tempo di agire, nell’interesse esclusivo dei cittadini.

FORZA ITALIA – MONTE SANT’ANGELO