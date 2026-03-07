[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Manfredonia: “Discusse cinque interrogazioni”

Nel consiglio comunale di ieri, sono state trattate le cinque richieste, da noi presentate.

Assenza di rete idrica in numerose aree periferiche della Citta. Nel 2026, tanti concittadini, residenti ed operatori economici, vivono senza un bene fondamentale, quale l acqua, costretti a ricorrere a rifornimenti individuali. Cio, nonostante l avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione al Comune.

Progetti per persone con disabilita. I soggetti fragili vantano un vero e proprio diritto ad avere un progetto, assistenziale ed inclusivo, a loro dedicato, in applicazione di una normativa, risalente al 2000. Il Comune dovrebbe rendersi promotore di queste iniziative, per evitare l isolamento degli amici speciali e delle loro famiglie.

Servizi di pulizia degli immobili comunali e dei bagni pubblici. La gara, indetta dal Comune, per un importo di piu di OTTO MILIONI, ha subito due annullamenti, da parte del giudice amministrativo. Con il Comune, che, dopo una serie di errori clamorosi, non si e addirittura costituito in giudizio. L ENNESIMA VERGOGNA, consumata alle spalle di una comunità intera, che ne patisce le conseguenze.

Manutenzione delle aree verdi delle scuole. In vari istituti, le aree verdi non sono affatto curate. L erba, quindi, raggiunge addirittura l altezza delle finestre, che non possono essere aperte.

Sicurezza urbana e polizia locale. I frequenti episodi di violenza impongono una riflessione attenta. Abbiamo rinnovato l invito al sindaco a domandare la convocazione del comitato provinciale per l ordine e la sicurezza pubblica. Chiediamo di assegnare compensi straordinari, in favore degli operatori di polizia locale, per il loro impiego, a sostegno delle forze dell ordine, finalizzato a garantire maggiori controlli, a tutela dell incolumita tutti.

MANFREDONIA ha bisogno di un amministrazione efficiente e presente, non di selfie ed azioni poco incisive!

Forza Italia Manfredonia