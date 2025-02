[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Manfredonia: “Certi amici!”

CERTI AMICI…!

L’amicizia è un valore fondamentale.

Esiste, tuttavia, un Comune in cui diventa uno strumento per incidere sulla parità di trattamento e di opportunità tra operatori economici o professionisti. Come? Semplice.

La normativa prevede che il Comune possa affidare un lavoro direttamente ad un’impresa a condizione che il costo non superi € 150.000,00, e quella stessa azienda riceva le attività in questione per € 149.944,00. Si aggiudica, così, il lavoro direttamente a Tizio, sulla base di soli € 56,00 di differenza rispetto al limite determinato dalla legge.

Se, poi, quell’impresa è legata al cerchio magico di un assessore, nulla importa.

In questo Comune, già condannato dal giudice a versare due milioni e cinquecentomila euro, avviene che, invece di transigere rapidamente e di contenere la “mazzata”, si affidi un incarico per impugnare la sentenza di condanna, impegnando ulteriori € 21.000,00 in favore di un avvocato riconducibile all’entourage di un altro assessore, senza indicazione dei criteri di scelta.

Ci chiediamo, infine, se l’automobile sanzionata, ieri, dalla polizia locale del medesimo municipio (come da immagine allegata) abbia regolarmente corrisposto l’importo addebitato dagli agenti accertatori.

I consiglieri comunali di Forza Italia

Liliana Rinaldi,Fabio Di Bari, Ugo Galli