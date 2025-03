Forza Italia: “A Carnevale ogni giungla vale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A CARNEVALE…..OGNI “GIUNGLA” VALE



Rimossa la propaganda spicciola di quest’amministrazione-che attribuisce, negli ambiti più disparati, connotazioni leggendarie ad interventi di carattere meramente ordinario,peraltro, reiterati di anno in anno,da tempo immemore-le immagini, impietose, restituiscono l’effettivo stato dell’arte.

In questo caso,intendiamo segnalare le pessime condizioni del verde pubblico.



In particolare, da una parte,all’interno dello spazio , delimitato da via Gabriele D’Annunzio e via Giovanni Verga,alle latitudini estreme di Monticchio; e dall’altra, in Piazza Eroine sconosciute, nel cuore pulsante dell’abitato.



In periferia e nel centro della Città,non muta nulla,prevalendo incuria ed inesistente manutenzione, seppure minima, con vegetazione totalmente trascurata , che si trasforma in ricettacolo di rifiuti ed alberi visibilmente decadenti.



I consiglieri comunali di Forza Italia