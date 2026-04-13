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Forte scirocco e pulviscolo sabbioso in quota
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👉🏼 FORTE #SCIROCCO E PULVISCOLO SABBIOSO IN QUOTA.
🌬️ Sarà l’anticamera di una probabile instabilità prevista da martedì. Intanto la giornata di #Lunedì si aprirà con il rinforzo dello scirocco con raffiche fino a 80 Km/h sul basso Leccese e fino a 60/70 km/h sul Barese adriatico.
🌡️Il minimo depressionario che andrà formandosi nelle prossime ore poco a nord della Sicilia farà da perno ad un richiamo abbastanza intenso di sabbia in quota dai quadranti desertici africani. Cieli velati da una colorazione rame chiaro, aspettando le pioggie che da martedì porteranno al suolo la #sabbia in sospensione nei bassi strati.
Meteopuglia in Foto