FORTE MALTEMPO E FORTE SCIROCCO IN ARRIVO SULLA PUGLIA.

Comincia a peggiorare il tempo su tutta la regione, in arrivo piogge estese e insistenti che nelle prossime 36 ore potrebbero portare accumuli importanti in molte zone della Puglia. Incerta la traiettoria più intensa dei fenomeni, ieri era vista sulla Puglia centro meridionale, oggi l’asse sembra più propenso per le zone centrali. Sicuramente sarà forte maltempo che sulle zone centro meridionali sarà condito da intensi venti di #scirocco che potrebbero superare i 75 km/h di raffica su Leccese e Tarantino.

La mappa indica i possibili accumuli dalle 12:00 di oggi alle 00:00 di venerdì 5 Dicembre. Ancora incertezza sulle zone che saranno più colpite ma sicuramente pioverà tanto su tutta la regione.