Forbidden fruit, variazione d’orario per Pasquetta: la mossa a sorpresa di Mediaset

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Forbidden fruit è tra le serie tv che stanno appassionando sempre più telespettatori in Italia. Le vicende con Ender e Yildiz collezionano in media 2 milioni di telespettatori sui teleschermi italiani. Con l’arrivo delle festività pasquali, Mediaset ha deciso di effettuare un cambio di programmazione. Scendendo nei dettagli, i piani alti di Cologno Monzese hanno stravolto il palinsesto in occasione di Pasquetta. Lunedì 6 aprile non andrà più in onda un maxi appuntamento di Forbidden fruit com’era stato largamente anticipato. Mediaset ha deciso di trasmettere la replica de Le donne della Bibbia, una serie tv epica girata tra Roma e Matera.

Salta l’appuntamento maxi con Forbidden fruit a Pasquetta: ecco perché

Mediaset ha deciso di non mandare più in onda un maxi appuntamento di Forbidden fruit per Pasquetta, preferendo trasmettere la replica de Le donne della Bibbia, in onda il 5 e 6 aprile in prima serata su Canale 5. Restano sospesi, invece, gli appuntamenti con Uomini e Donna e La forza di una donna. Il dating show condotto da Maria De Filippi e la nota serie tv turca torneranno regolarmente in onda da mercoledì 7 aprile in televisione. Mediaset ha deciso di stravolgere il suo palinsesto per permettere al suo pubblico di festeggiare la Pasquetta in totale relax.