Forbidden Fruit anticipazioni puntate dall’1 al 5 settembre: Yildiz sventa il piano di Ender e Halit

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Forbidden Fruit che il pubblico avrà modo di vedere dall‘1 al 5 settembre sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che il clima tra Halit e Yildiz continuerà ad essere molto teso. Ender proverà a far ingelosire l’ex marito avvicinandosi a Bulet. Nel frattempo, Zeynep rimarrà sconvolta quando scoprirà che Alihan ha iniziato una storia con Hira. Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che Ender convincerà Halit a mettere alla prova Yildiz. L’uomo avrà intenzione di regalare alla moglie una cospicua somma di denaro, certo che scapperà con essi. Il piano sarà scoperto da Kemal che avviserà Yildiz, la quale rinuncerà ai soldi.

Forbidden Fruit anticipazioni: Zeynep scopre che Alihan la voleva sposare

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le nuove puntate in programma dall’ al 5 settembre su Canale 5 raccontano che Kemal proporrà a Yildiz di scappare insieme ma lei rifiuterà. Nel frattempo Emir dirà a Caner di aver iniziato a sentirsi con Lila mentre Ender organizzerà un piano per incontrare Erdem. Hira, invece, rivelerà a Zeynep di aver trovato due anelli di fidanzamento con incisa una data all’interno dell’abitazione di Alihan. La sorella di Yildiz capirà che il suo ex fidanzato aveva intenzione di chiederla in sposa prima della loro rottura. La donna correrà da Alihan per avere un confronto chiarificatore.