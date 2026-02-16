Forbidden Fruit, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: Yildiz in pericolo e il piano di Sahika sconvolge la villa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova settimana di Forbidden Fruit porta con sé una serie di colpi di scena che promettono di scuotere ancora una volta gli equilibri della villa. Dal 23 al 27 febbraio 2026, la soap turca di Canale 5 continua a intrecciare tensioni familiari, segreti e alleanze fragili.

Yildiz vive un momento di forte vulnerabilità, mentre Ender si trova nuovamente a fare i conti con le macchinazioni di Sahika. Cosa accadrà dopo l’incidente di Yildiz? Quali mosse metterà in atto Sahika? E come reagirà Halit di fronte ai nuovi sospetti? Scopriamolo insieme.

Forbidden Fruit: Yildiz cade davanti alla villa e Halit interviene

La settimana si apre con un momento drammatico per Yildiz, che decide di lasciare la villa dopo l’ennesima tensione familiare. La fuga, però, si interrompe bruscamente quando, per evitare un’auto in arrivo, cade proprio davanti al cancello.

A soccorrerla è Halit, che non esita a riportarla dentro per assicurarsi che stia bene. Il gesto, apparentemente semplice, riapre una dinamica complessa tra i due, fatta di orgoglio, affetto e sospetti che continuano a insinuarsi nella loro relazione.

Mentre Yildiz cerca di riprendersi, Caner e Kaya comunicano a Leyla una notizia che potrebbe cambiare il suo futuro: potrà tornare all’università. Un momento di sollievo che contrasta con il clima teso che si respira alla villa, dove tutti attendono l’arrivo di Sabri.

Sabri arriva alla villa ma nega tutto: Sahika lo ha minacciato

L’arrivo di Sabri è uno dei momenti più attesi della settimana. La famiglia spera che l’uomo confermi la versione che scagionerebbe Ender, ma il confronto con Erim prende una piega inattesa.

Sabri, infatti, nega ogni cosa. Non conferma le accuse, non sostiene Ender e lascia tutti senza parole. La verità emerge subito: Sahika lo ha minacciato, costringendolo al silenzio.

La mossa di Sahika dimostra ancora una volta la sua capacità di manipolare chiunque le si avvicini. Ender, sempre più diffidente, capisce che la rivale sta preparando qualcosa di ancora più pericoloso.

La tensione cresce e la villa diventa il centro di un gioco di potere in cui ogni parola può cambiare il destino dei protagonisti.

Ender avverte Yildiz: Sahika vuole convincere Halit che il bambino non è suo

Consapevole del pericolo, Ender decide di mettere in guardia Yildiz. Le rivela che Sahika starebbe tramando per convincere Halit che il bambino non è suo.

Una strategia che, se portata avanti, potrebbe distruggere definitivamente la fragile serenità della villa.

Yildiz, già provata dall’incidente e dal ritorno forzato a casa, si trova così a dover affrontare un nuovo timore. Halit, dal canto suo, appare sempre più diviso tra dubbi e responsabilità, mentre Sahika continua a muoversi nell’ombra con una lucidità che spaventa chiunque la conosca.

La settimana dal 23 al 27 febbraio si preannuncia quindi ricca di tensioni. Le alleanze cambiano, i sospetti aumentano e ogni personaggio è costretto a fare i conti con scelte difficili.

Forbidden Fruit continua così a intrecciare emozioni e intrighi, mantenendo alta l’attenzione del pubblico pomeridiano di Canale 5.