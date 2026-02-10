Attualità CapitanataFoggia

Foibe: la cerimonia a Foggia dura tre minuti: “Una delle più fredde”

Comunicato Stampa10 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foibe, cerimonia “lampo” a Foggia in Piazza Martiri di Trieste

Foggia, 10 febbraio 2026 – Oggi, 10 febbraio 2026, si è celebrata a Foggia, in Piazza Martiri di Trieste, presso il monumento commemorativo delle vittime delle Foibe, alle ore 10.00, la “Giornata del Ricordo”.

Nel 2004 il Parlamento italiano ha istituito il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo” delle vittime delle Foibe, per conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle complesse vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra.

Nel ricordare questa dolorosa pagina di storia, oggi ancora di più questa giornata è stata macchiata dall’assoluto mutismo delle massime autorità cittadine presenti.

Le numerose Associazioni Combattentistiche e d’Arma, convenute con i propri labari e bandiere tricolori, che rappresento sia in qualità di Presidente Provinciale dei Sottufficiali d’Italia, associazione di categoria, sia di Presidente Provinciale di Assoarma, rappresentativa di tutte le associazioni combattentistiche e d’Arma di Foggia e Provincia, riportano nei propri statuti il messaggio da trasmettere alle presenti e future generazioni: i sacrifici di tanti italiani che hanno dato la loro vita nei conflitti mondiali per la libertà dell’Italia.

Ebbene, mio malgrado, ho recepito dai vari rappresentanti delle associazioni presenti e dai cittadini che questa “Giornata del Ricordo” e questa cerimonia sono state definite una delle più fredde, della durata di appena 3 minuti, durante la quale non si è spesa una sola parola o messaggio in ricordo di questi italiani e neanche per il nostro concittadino, il giovane studente di soli 17 anni Leonardo Manzi, morto con tre colpi di fucile alle spalle a Trieste nel 1953, mentre difendeva la bandiera italiana, il nostro Tricolore.

Tutte le associazioni presenti, nonché i cittadini, hanno mormorato su una cerimonia a dir poco buia e carente, e se non sono queste le occasioni per avvicinare le scuole, per ricordare e far capire cosa sono state le Foibe, ci chiediamo quali lo siano.

Ci auguriamo che negli anni futuri si possa ritrovare il senso di appartenenza e riportare quei valori che non devono fermarsi alla sola deposizione di una corona di alloro.

Francesco Paolo Iudice

Presidente Consiglio Provinciale Permanente delle Associazioni d’Arma

Assoarma Foggia

Comunicato Stampa10 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©