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Foggia verso la Serie D: le combinazioni
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Foggia verso la Serie D: le combinazioni
Il Foggia è molto più vicino alla Serie D che alla permanenza alla Serie C.
Tutto si giocherà nell’ultima giornata di campionato quando i satanelli affronteranno la Salernitana, in piena corsa playoff, con l’unico obiettivo dei tre punti.
Ma non solo: i rossoneri dovranno sperare che il Giugliano non vinca contro la Casertana: se il distacco dovesse restare invariato, attualmente pari a 9 punti, il Foggia sarebbe condannato alla retrocessione diretta in Serie D, senza passare dai playout.