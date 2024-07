Foggia, Valentina Vignali il 6 luglio ospite della bottega “centonove/novantasei”

La cestista e creator sabato mattina visiterà gli spazi del presidio antimafia che vende prodotti etici e solidali

Valentina Vignali sarà ospite a Foggia sabato 6 luglio 2024 della bottega centonove/novantasei. Dalle ore 11.00 alle ore 11.45, infatti, la cestista e creator visiterà gli spazi in piazza Cavour n. 3 in cui il consorzio Oltre / la rete di imprese vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie, per diffondere e condividere le finalità sociali del presidio di cultura dell’antimafia e crocevia di storie.

Come quelle delle cooperative e delle associazioni impegnate sui temi della giustizia sociale, dell’inclusione lavorativa e delle produzioni solidali. Vini, patè di cima di rapa, melanzane sott’olio, pasta, marmellate, passate di pomodoro, olio, taralli, caffè, tè, tisane, olive, liquori, ceci e tanto altro.

Valentina Vignali è una figura di spicco sia nel mondo dello sport sia in quello digitale. Nata il 30 maggio 1991 a Rimini, ha iniziato la sua carriera cestistica a soli 16 anni nel Basket Cervia della Serie A2.

Oltre alla sua carriera nel basket, Valentina Vignali ha costruito una solida presenza online come creatrice di contenuti, sfruttando la sua visibilità per condividere la sua passione per lo sport, la moda e i viaggi. Ha iniziato a utilizzare i social media nel 2008, pubblicando foto e video delle sue partite e della sua carriera di modella.

La sua abilità nel bilanciare una carriera sportiva di successo con il ruolo di creatrice di contenuti l’ha resa una figura influente e seguita, capace di ispirare molti attraverso le sue esperienze e il suo impegno.

Per questo, per Valentina Vignali sarà un’occasione per conoscere e condividere i prodotti della bottega che sin dal nome vuole raccontare l’importanza e l’efficacia della legge 109/96, la normativa che consente la restituzione alla collettività delle ricchezze e dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali favorendone il riutilizzo pubblico e sociale.

Al termine dell’incontro, la sportiva e creator si sposterà a Bari, negli spazi di “Casa delle Culture”, dove è in programma a terza ed ultima giornata di “Impatta”, l’iniziativa promossa da Medtraining che invita a creare la propria startup etica in tre giorni, entrando così a far parte di un ecosistema imprenditoriale fertile e sostenibile. Tre giorni dedicati all’innovazione sostenibile, con la possibilità per i partecipanti di trasformare la loro idea di impresa in opportunità di lavoro e di sviluppo.

Valentina Vignali, dunque, parteciperà al talk show e all’evento per raccontare la sua esperienza e offrire utili consigli agli aspiranti imprenditori.