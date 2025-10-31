Foggia, uomo investito in via Manfredonia: è in gravi condizioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel pomeriggio di Venerdì 31 Ottobre, a Foggia, un uomo è stato investito da un’auto nei pressi di via Manfredonia, a pochi chilometri dalla Strada Statale 89.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 18 e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari che hanno immobilizzato il ferito e trasferito all’Ospedale Riuniti di Foggia in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente è giunta anche la Polizia Locale a cui sono stati affidati i rilievi del sinistro e in attesa della completa ricostruzione della dinamica.

Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulle condizioni dell’uomo.