Attualità PugliaCronaca Puglia

Foggia, uomo investito in via Manfredonia: è in gravi condizioni

L'uomo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia.

Nunzio Alvaro31 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel pomeriggio di Venerdì 31 Ottobre, a Foggia, un uomo è stato investito da un’auto nei pressi di via Manfredonia, a pochi chilometri dalla Strada Statale 89.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 18 e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari che hanno immobilizzato il ferito e trasferito all’Ospedale Riuniti di Foggia in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente è giunta anche la Polizia Locale a cui sono stati affidati i rilievi del sinistro e in attesa della completa ricostruzione della dinamica.

Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulle condizioni dell’uomo.

Tags
Nunzio Alvaro31 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©