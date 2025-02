[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FOGGIA, UNA SERA A TEATRO PER ACQUISTARE UN ECOGRAFO

L’associazione ‘Paola Costantino’ organizza l’evento in favore di ‘Solidaunia’

FOGGIA – Assistere ad uno dei classici della commedia napoletana d’autore, ‘Non Ti Pago’ di Eduardo De Filippo, significherà collaborare all’acquisto di un ecografo. È la bella iniziativa dell’associazione foggiana ‘Paola Costantino’, dedicata alla giovane pittrice protagonista della Biennale di Milano ed altri eventi artistici internazionali, perché apprezzata da Vittorio Sgarbi, prematuramente scomparsa qualche anno fa. Domenica 16 marzo alle 17.30 al Teatro del Fuoco di Foggia salirà sul palco la Compagnia Instabile Napolinscena per questa commedia in tre atti che vede la regia di Ascanio Cimmino. Il contributo sarà libero e finalizzato all’acquisto dell’ecografo di nuova generazione che servirà a diagnosticare e monitorare le principali patologie addominali, toraciche o vascolari per chi non può permetterselo. L’ecografo sarà installato in un apposito mezzo itinerante, che potrà agire direttamente ove ce ne sia bisogno. A beneficiare del contributo della commedia di Eduardo sarà Solidaunia, ONG foggiana senza scopo di lucro che opera principalmente nel campo della cooperazione allo sviluppo, adoperandosi a sostegno delle popolazioni dei paesi impoveriti.

LA COMMEDIA. Diretta da Ascanio Cimmino, questa versione segue la storia della celebre commedia in tre atti scritta nel 1940. Al centro della scena c’è Ferdinando Quagliuolo, personaggio amaro e ironico, gestore di un banco del lotto, giocatore incallito ma sfortunato. Non è così per Mario Bertolini, suo dipendente che ha una relazione segreta con Stella, la figlia di Ferdinando. Un giorno Mario riceve nel sonno dei numeri fortunati e vincenti, che ovviamente gioca, vincendo ben 4 milioni. Il colmo si verifica quando l’impiegato svela che a dargli la quaterna vincente è stato il padre di Ferdinando. Gli interpreti sono Mariarosa Rina (Margherita la cameriera), Bettina Calcagno (Concetta moglie di Ferdinando Quagliolo), Mimmo Macrì (Agliatiello uomo di fatica di Quagliolo), Massimo Cardellicchio (Vittorio Frungillo), Giuseppe Battista (Luigi Frungillo), Francesco D’Andria (Ferdinando Quagliuolo), Lucilla Trisolini (Stella figlia di Quagliuolo), Vito Sgobba (Mario Bertolini, impiegato di Quagliuolo), Margherita Buono (Carmela, popolana),Alessandro Caporaso (don Raffaele Consoleprete), Ascanio Cimmino (Lorenzo Strumillo, avvocato), Maria Pastorelli (Erminia zia di Mario Bertolini). Le scene sono di Mimmo Macrì.

Per info e prenotazioni: 335.8171058, 335.8015352, 338.2102161