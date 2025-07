[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, ufficiale Delio Rossi

BENTORNATO MISTER DELIO ROSSI

Il Calcio Foggia 1920 e l’Amministratore giudiziario sono lieti di annunciare, ufficialmente, il ritorno sulla panchina rossonera di mister Delio Rossi.

L’allenatore si lega al club di via Gioberti fino al 30 giugno 2026 con l’opzione di rinnovo.

Delio Rossi nasce a Rimini il 26 gennaio 1960. Ex centrocampista, muove i primi passi nel Forlimpopoli, ma è con il Foggia che raggiunge grandi traguardi. Ha vestito la maglia rossonera dal 1981 al 1987 conquistando vittorie e promozioni importanti. Delio Rossi ha sfidato il Real Madrid in occasione della Coppa Durum allo Stadio Zaccheria, proprio con i colori del Foggia cuciti sul petto.

Nelle stagioni 1991/1993 allena la primavera del club e, poi, nella stagione 1995/1996 prende le redini della prima squadra dopo un’esperienza di due anni vissuta alla Salernitana. Vincitore di una Coppa Italia con la Lazio ha diretto altri grandi club come Fiorentina, Sampdoria, Palermo e Bologna.

Il tecnico e l’intero staff saranno presentati nei prossimi giorni durante una conferenza stampa.

Bentornato a casa Mister Rossi.