Foggia, tir carico di carne di pollo in fiamme sull’A14: traffico rallentato verso Bari

FOGGIA – Momenti di forte apprensione all’alba di oggi, sabato 14 febbraio, lungo l’autostrada Autostrada A14, dove un autoarticolato refrigerato carico di carne di pollo è stato completamente distrutto da un incendio mentre viaggiava in direzione Sud, poco dopo il casello della zona industriale di Foggia.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 6.30, all’altezza del chilometro 570. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo pesante ha improvvisamente preso fuoco. In pochi minuti il rogo ha avvolto l’intero tir, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Il conducente, accortosi di quanto stava accadendo, è riuscito ad accostare il veicolo in una piazzola di sosta e a lanciare l’allarme. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia con una squadra e due autobotti. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore, evitando che l’incendio potesse estendersi o coinvolgere altri veicoli in transito. L’episodio ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione in direzione Bari per tutta la durata dell’intervento.