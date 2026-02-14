Cronaca PugliaFoggia

Foggia, tir carico di carne di pollo in fiamme sull’A14: traffico rallentato verso Bari

Roberta Cipolletta14 Febbraio 2026
Screenshot
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FOGGIA – Momenti di forte apprensione all’alba di oggi, sabato 14 febbraio, lungo l’autostrada Autostrada A14, dove un autoarticolato refrigerato carico di carne di pollo è stato completamente distrutto da un incendio mentre viaggiava in direzione Sud, poco dopo il casello della zona industriale di Foggia.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 6.30, all’altezza del chilometro 570. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo pesante ha improvvisamente preso fuoco. In pochi minuti il rogo ha avvolto l’intero tir, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Il conducente, accortosi di quanto stava accadendo, è riuscito ad accostare il veicolo in una piazzola di sosta e a lanciare l’allarme. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia con una squadra e due autobotti. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore, evitando che l’incendio potesse estendersi o coinvolgere altri veicoli in transito. L’episodio ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione in direzione Bari per tutta la durata dell’intervento.

Roberta Cipolletta14 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©