Foggia, successo per Carnevale allo “Slow Park”: tanta partecipazione di piccoli, adulti e famiglie

Tante attività gratuite nella struttura che promuove prodotti enogastronomici del territorio e che vuole rigenerare il quartiere Ferrovia

Coriandoli, bolle di sapone, balli, lavori di sartoria, burattini, animazione e tanto divertimento, ma soprattutto, tanta partecipazione di piccoli, adulti e famiglie che nella giornata di ieri hanno vissuto nella piazza dello “Slow Park” di Foggia tutte le iniziative in programma al “Carnevale Slow. Tradizioni, creatività e comunità”. È stata una giornata all’insegna di laboratori esperienziali, pratiche artistiche e spettacoli dal vivo organizzati dal consorzio di cooperative sociali Oltre che gestiscela struttura di proprietà comunale in viale Manfredi, in adiacenza al Nodo Intermodale della stazione di Foggia. Dalla mattina alla sera, infatti, si sono alternati momenti dedicati a piccoli e grandi che hanno vissuto la magia di questo periodo di festa nello spazio il cui logo è ispirato alla chiocciola, simbolo per eccellenza di vita lenta e tranquillità, con l’idea di invitare la comunità a riappropriarsi del proprio tempo per vivere relazioni sociali, conoscere meglio sé stessi, riscoprire prodotti a km 0.

L’iniziativa rientrava nel cartellone del “Carnevale a Foggia”, organizzato dall’assessorato alla Cultura e dall’amministrazione comunale. La partecipazione a tutte le attività è stata gratuita. Si è passati dall’animazione diffusa con trucca bimbi, balli, mascotte, al Carnevale pasticciato, un laboratorio di impasti a cura del progetto “Le mamme dei vicoli”. Tanto entusiasmo ha catturato anche lo spettacolo di bolle di sapone “Eureka! Che meraviglia le bolle di Rukola”. Nel pomeriggio, invece, si è svolto il Laboratorio di sartoria creativa a tema carnevalesco, condotto dalle partecipanti del programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – della cooperativa sociale Medtraining. Molto bello e partecipato lo spettacolo di burattini “Noi nello spazio spaziale”, a cura del Teatro del Pollaio.



Anche attraverso questi momenti lo “Slow Park” vuole contribuire alla rigenerazione sociale, culturale e urbana della comunità e, in modo particolare, del quartiere ferrovia. Tredici chioschi in cui dare «Spazio al tuo tempo» e addentrarsi “seguendo il nastro” di colore rosso che guida visitatori e visitatrici nel degustare con lentezza le eccellenze tipiche del nostro territorio attraverso la presenza di: pizzeria “Papille in Slow”, friggitoria “Morsi”, taglieria “La taglieria”, enoteca “Atzori Wine. Un mondo divino”, aperitiveria “centonove/novantasei”, braceria “Binario 6”, cocktail bar “Maui Tiki Bar” ed altre realtà in arrivo, come il Bar; più un’ampia area in cui ospitare eventi, un parco giochi senza barriere, un’area dog, una sala lettura e tanto entusiasmo.

Lo “Slow Park” è aperto tutti i giorni della settimana dalle ore 10 alle 24.

Per contatti: slowpark@reteoltre.it