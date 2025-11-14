[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia si ritrova attorno a un panino solidale, Piazza Mercato diventa comunità con Sant’Egidio

Venerdì 21 novembre street food di beneficenza presso la “Braceria da Paolo”. Obiettivo, promuovere le attività dei volontari e raccogliere fondi per il pranzo di Natale con le persone fragili. Gli organizzatori: “Gli spazi possono cambiare se riempiti di relazioni positive”.

Una serata di gusto, amicizia e solidarietà. Venerdì 21 novembre, alle ore 20.30, Piazza Mercato a Foggia diventerà il cuore pulsante di un’iniziativa speciale: una cena solidale organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con la “Braceria da Paolo”.

Con un contributo di 10 euro, i partecipanti potranno gustare il “panino Sant’Egidio”, una speciale edizione pensata per l’occasione, accompagnato da patatine e bibita. Un modo semplice ma significativo per trascorrere insieme una serata fatta di incontro, convivialità e attenzione verso chi è più fragile.

La scelta di Piazza Mercato non è casuale. “Vogliamo riportare in questo luogo – spiegano dalla Comunità di Sant’Egidio – il senso autentico della comunità. Piazza Mercato è spesso associata a episodi negativi, ma noi crediamo che gli spazi possano cambiare se riempiti di relazioni positive. Per una sera vogliamo che diventi il simbolo di una città che sceglie la solidarietà”.

L’iniziativa, infatti, ha un obiettivo importante: sostenere il tradizionale pranzo del 25 dicembre che si terrà presso la Chiesa San Giovanni di Dio, in via Arpi. Una parte del ricavato della cena contribuirà a garantire un Natale dignitoso alle persone sole, fragili o in difficoltà che ogni anno siedono alla tavola di Sant’Egidio.

Anche la Braceria da Paolo ha accolto con entusiasmo la collaborazione. “Il cibo unisce – sottolinea il titolare – avvicina e crea ponti: metterlo al servizio della solidarietà rende più belle le nostre tradizioni e più viva la nostra città”.

Gli ultimi ticket sono disponibili in prevendita presso la Braceria da Paolo; è possibile acquistarli anche scrivendo alla pagina Instagram santegidio.foggia o alla pagina fb Comunità Sant’Egidio Foggia.

