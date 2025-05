[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia si prepara alla terza edizione della Run for: un evento da record

Oltre 2200 iscrizioni per il Campionato Italiano Master 10 km. Sport, inclusione e legalità protagonisti di una giornata indimenticabile

Tutto è pronto per lo start più atteso. Domenica 18 maggio, a Foggia, scatta la terza edizione della “Run for-Campionato Italiano Master 10 km”, manifestazione podistica che, quest’anno, assegna sia il titolo regionale che quello nazionale.

L’evento, come preventivabile vista la portata, ha richiamato l’interesse di numerosissimi atleti ed appassionati da ogni parte d’Italia. Si registrano numeri importanti. Sfondato il muro delle 2200 iscrizioni, con notevoli riflessi ed indotti sul tessuto commerciale della città.

Diciassette curve e undici rettilinei per un tracciato tecnicamente in grado di esaltare tecnica e velocità e che offre le condizioni ideali per la performance sportiva degli atleti di ogni livello.

Predisposto un piano, con la collaborazione dell’amministrazione comunale che da tempo si è impegnata fattivamente nella preparazione logistica della manifestazione, per rendere minimo il disagio alla normale viabilità cittadina nelle zone interessate dal transito degli atleti nel giorno dell’evento. Ecco l’elenco delle arterie attraverso le quali si dipana il percorso: Via Galliani (PARTENZA/ARRIVO), Via M. Mazzei, Viale Fortore (carreggiata fronte Campi Diomedei), Viale Ofanto, Via A. Gramsci, Via A. Grandi, Viale Europa, Via Mons. F.M. Farina, Via G. Gentile, Via Mons. G. Lanotte, Viale M. Gandhi, Via L. Einaudi, Via G. de Petra, Via D. Patroni, Viale Primo Maggio (corsia lato Tribunale), Viale Primo Maggio (corsia centrale dalla Chiesa del Carmine in poi), Viale Michelangelo (corsia centrale), Via A. Guglielmi (carreggiata fronte Campi Diomedei).

La candidatura di Foggia ad ospitare una manifestazione così prestigiosa è giunta dopo gli ottimi numeri fatti registrare nelle due precedenti edizioni. Decisiva è stata la sinergia tra la Fidal, l’istituzione locale e l’Asd Foggia Running che, già punto di riferimento nel panorama podistico nazionale, mai come in questa circostanza farà gli “onori di casa”, avendo organizzato effettivamente la manifestazione.

Domenica sarà una giornata importante anche per i non agonisti. A margine della Run for, sono stati organizzati due eventi dal risvolto culturale e sociale, per gli amatori.

La Run for TEN, gara non competitiva di circa 10 km che si svilupperà sullo stesso tracciato del campionato italiano e la Run for FUN, una camminata di inclusione e legalità di 5 km. Quest’ultima include un progetto benefico, il cui ricavato sarà in parte devoluto all’Associazione Cerbelli, da anni in campo per educare e sensibilizzare la popolazione sul tema delle neurodivergenze.

In corsa anche i podisti dell’Esercito, con tanto di divisa speciale. Partecipano alla gara anche atleti della Brigata Pinerolo; saranno rappresentati, in particolare, l’undicesimo regimento Geni Guastatori e il ventunesimo regimento Artiglieria. Proprio la Brigata Pinerolo aprirà la manifestazione alle 8.30, curando la cerimonia dell’alzabandiera che si terrà all’interno della Villa Comunale di Foggia.

Si parte alle 9.00, pochi minuti dopo lo start anche per le due manifestazioni non competitive.

«La federazione nazionale – sottolinea il presidente del comitato regionale Fidal Puglia Eusebio Haliti – ha riconosciuto la qualità organizzativa, assegnando un ulteriore campionato italiano alla società pugliese Asd Foggia Running. Il comitato regionale ha voluto, in un contesto di questo livello, associare anche il campionato regionale, assegnando così anche i titoli dei campioni regionali».