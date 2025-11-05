Sport Capitanata
Foggia, si è dimesso Delio Rossi
Secondo quanto riportato da CalcioFoggia, Delio Rossi, tecnico dei Satanelli, avrebbe rassegnato le proprie dimissioni al presidente Nicola Canonico.
Attraverso SkySport, invece, si apprende che le parti sono al lavoro da questa mattina per la risoluzione del contratto.
Sei sconfitte, tre nelle ultime quattro giornate, oltre a due vittorie e quattro pareggi nel magro bottino stagionale dei rossoneri.