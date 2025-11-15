[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia si anima con “Vieni a Ballare in Centro”: tre domeniche di musica e partecipazione con Confcommercio

Foggia, 14 novembre 2025 – Confcommercio Foggia presenta “Vieni a Ballare in Centro”, il calendario di eventi domenicali che animerà Piazza Giordano e il centro di Foggia, con l’obiettivo di rivitalizzare il cuore della città attraverso musica, danza e attività pensate per famiglie, bambini e cittadini di ogni età.

L’iniziativa, realizzata in co-organizzazione con il Comune di Foggia, nasce per sostenere il commercio di prossimità e restituire vitalità e partecipazione al centro urbano. Tre gli appuntamenti previsti: 16, 23 e 30 novembre, dalle 18.00 alle 20.30. Ad aprire il programma sarà, il 16 novembre, la scuola di danza La Isla Tropical, che si esibirà con una delegazione di bambini e bambine in uno spettacolo ricco di energia e colore.

Ma non solo, in piazza Giordano verrà allestita una postazione per il truccambimbi e ci sarà un carretto delle dolcezze: crepes dolci e zucchero filato.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell’assessora alla Cultura Alice Amatore e dell’assessore alle Attività produttive Lorenzo Frattarolo, che hanno condiviso e sostenuto sin dall’inizio la visione dell’iniziativa, favorendone ogni fase organizzativa.

Il presidente di Confcommercio Foggia, Antonio Metauro, commenta così l’avvio dell’iniziativa:

«“Vieni a Ballare in Centro” è un progetto nato dalla volontà comune di Confcommercio e del Comune di Foggia di riportare vita, entusiasmo e socialità nel cuore della città. Siamo grati agli assessori Amatore e Frattarolo per la loro disponibilità, il loro impegno e la loro capacità di fare squadra. Questa sinergia tra pubblico e privato ci permette di offrire ai cittadini tre domeniche di festa e di partecipazione, ma soprattutto rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il commercio locale e verso la qualità della vita urbana.»

Di seguito il programma in Piazza Giordano

16/11 dalle 18.30 alle 20.30 La Isla Tropical con le danze caraibiche per bambini

23/11 dalle 18.30 alle 20.30 Giovanna D’Angelo school dance con le danze caraibiche per adulti

30/11 dalle 18.30 alle 20.30 Aperitango con a cura del Maestro Valentino e il TJ Giacomo Boezio

Confcommercio Foggia invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare e a vivere insieme tre domeniche piene di musica, danza e spirito di comunità.