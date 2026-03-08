Foggia, scomparsa dal 2 marzo Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni: prefettura diffonde la foto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, 8 marzo 2026 – Continuano senza sosta le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, giovane di 21 anni di nazionalità romena scomparsa da lunedì 2 marzo a Foggia. La prefettura ha diffuso la sua fotografia nella speranza di ricevere segnalazioni utili che possano far luce sulla sua scomparsa.

Le ricerche in corso

Il dispositivo interforze attivato dalla Prefettura è stato rafforzato negli ultimi giorni. Alle squadre già impegnate si sono aggiunti i sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da Bari, che stanno scandagliando invasi e canali nella zona di Borgo La Rocca, frazione agricola situata a circa dieci chilometri da Foggia. Le operazioni riguardano campagne, strade rurali e corsi d’acqua, con controlli capillari in ogni area che potrebbe fornire indizi sulla sorte della giovane.

Chi è Elena Rebeca Burcioiu

Elena vive in Italia da circa tre mesi, dopo essersi trasferita dall’Est Europa. A Foggia aveva trovato lavoro come bracciante agricola, ma nelle ultime settimane, a causa di difficoltà economiche, avrebbe iniziato a prostituirsi lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo, insieme a una connazionale. È stata proprio quest’ultima a denunciare la scomparsa.

Secondo quanto riferito agli investigatori, Elena avrebbe ricevuto minacce da un uomo dell’Est Europa coinvolto nel medesimo circuito di prostituzione. Dallo scorso lunedì mattina, però, della ragazza non si hanno più notizie.

Aspetto e segnalazioni

Elena ha 21 anni, è alta circa 1,65 m, pesa 63 kg, ha corporatura normale, occhi e capelli castani, e non presenta tatuaggi o segni particolari di riconoscimento. Al momento della scomparsa indossava una maglia marrone, pantaloni neri e scarpe nere.

Le autorità rinnovano l’appello a chiunque abbia visto la ragazza o abbia informazioni utili: contattare immediatamente le forze dell’ordine.