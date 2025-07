[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, rifiuti per strada, non è “procurato allarme” ma la realtà nel quartiere Ferrovia

Buongiorno,

sono un residente del quartiere Ferrovia di Foggia e vi scrivo per allegare un breve video registrato ieri, 30 giugno, alle ore 21 in via Podgora.

Nel video si vedono rifiuti sparsi sui marciapiedi, bidoni del porta a porta usati come un cesso pubblico e una situazione di degrado che non può e non deve essere ignorata.

Questa segnalazione non è “procurato allarme”: è una testimonianza reale dello stato in cui versa una parte della città che viene da anni dimenticata.

Nessuno può permettersi di zittire la denuncia sociale dei residenti. È gravissimo che un politico, in una democrazia, arrivi a definire questi atti di cittadinanza attiva come “strumentalizzazioni” o “propaganda” o addirittura si minaccino denunce. Questa è la tanto decantata liberta di espressione?

Continueremo imperterriti a documentare e denunciare, perché il degrado e il deprezzamento della zona non sono colpa dei cittadini, ma di chi non ha mai saputo governare né pianificare interventi seri.

Chi ha a cuore questa città dovrebbe ascoltare, non screditare.