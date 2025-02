[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia-Potenza in diretta tv: ecco dove vederla

Domenica 23 febbraio non perdere su #lanuovatv (Canale 82 del Digitale Terrestre in Basilicata e Puglia) la diretta esclusiva in chiaro della partita Calcio Foggia 1920 e Potenza Calcio Official, valida per il 28° turno del girone C di serie C. Fischio di inizio alle ore 15, ma prima gustatevi l’ampio prepartita a partire dalle 14.15.