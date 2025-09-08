[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, penalizzazione annullata: sale a +3 in classifica

Sentenza ribaltata e penalizzazione annullata: tira un grosso sospiro di sollievo il Foggia.

La Corte Federale d’Appello, alla quale il club, difeso dall’avvocato Edoardo Chiacchio, si era appellato in seguito ai 3 punti di penalizzazione inflitti dal Tfn per le inosservanze federali di aprile scorso, ha accolto la tesi difensiva della società rossonera e annullato la sanzione.

Per il Foggia quelle scadenze non furono onorate per quello che all’epoca era il clima di forte intimidazione, sfociato poco dopo in arresti operati dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Una tesi sostenuta anche dal Tribunale di Bari e dall’amministratore giudiziario del club, il professor Vincenzo Vito Chionna e oggi accolta dalla Corte Federale d’Appello, che ha stabilito l’annullamento della penalizzazione. Il Foggia, dopo la decisione, sale a +3 in classifica.

Lo scrive TeleSveva