Foggia, paura in viale Europa: perde il controllo dell’auto e travolge cinque vetture parcheggiate

Momenti di forte apprensione questa mattina in viale Europa, dove un’auto con due persone a bordo è finita contro una macchina in sosta, provocando un impatto a catena che ha coinvolto complessivamente cinque veicoli.

L’incidente si è verificato intorno alle 11.30 di oggi, venerdì 20 febbraio, nei pressi dell’incrocio con viale Francia. Stando alle prime ricostruzioni, il conducente di una utilitaria avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, urtando violentemente una vettura parcheggiata lungo la strada. La forza dell’impatto ha innescato un vero e proprio effetto domino, danneggiando altre tre auto ferme.

Ad avere la peggio è stato il guidatore, un uomo di circa 70 anni, soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. Saranno gli accertamenti sanitari a stabilire se il ricovero sia conseguenza diretta dello scontro o di un eventuale malore che potrebbe aver causato la perdita di controllo del veicolo.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale, incaricata dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’incidente.