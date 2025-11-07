[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, nello staff di Barilari c’è anche Bitetto

La società Calcio Foggia 1920 s.r.l. e l’amministrazione giudiziaria hanno annunciato in una nota “il conferimento degli incarichi tecnici di allenatore della Prima Squadra a Enrico Barilari e di allenatore in seconda a Leonardo Bitetto che potranno contare anche sul nuovo preparatore atletico Renzo Ricci.

Al Mister Barilari e all’intero nuovo staff, con il ringraziamento per aver scelto di condividere e sostenere i colori rossoneri con nuova energia e passione nell’ambito di un progetto non solo sportivo ma anche di rilevanza sociale, vanno i migliori auguri di buon lavoro con l’auspicio che il nuovo corso tecnico possa essere occasione di ogni rinnovata prudente riflessione di tutti per far tornare quanto prima a far sentire ai ragazzi della squadra il prezioso calore dell’intero territorio di Capitanata.