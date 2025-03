[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Foggia, nel Cuore della Musica” – Festeggiamo insieme la Pentolaccia!



Foggia, 7 marzo 2025 – L’attesa è finita! Domenica 9 marzo 2025, Foggia si

prepara a vivere una serata di grande musica in Piazza Cesare Battisti con l’evento

“Foggia, nel Cuore della Musica” – Festeggiamo insieme la Pentolaccia,

L’evento, che segna la chiusura ufficiale dei festeggiamenti carnevaleschi, offrirà

alla città una serata all’insegna del divertimento, della socialità e della musica dal

vivo.



Protagonisti della serata saranno Ilan e Antonio Affortunato, due giovani talenti

dell’attuale edizione di “Amici di Maria De Filippi” (Canale 5). I due artisti, già

noti per le loro straordinarie performance sul palco del programma, regaleranno

al pubblico foggiano uno spettacolo emozionante e coinvolgente, con esibizioni

che promettono di entusiasmare la piazza.



La serata sarà arricchita da un DJset che accompagnerà il pubblico con i successi

più amati, e da un’animazione che renderà l’evento ancora più dinamico.

L’innovativa proposta delle radioline aggiungerà un tocco interattivo, offrendo a

tutti l’opportunità di vivere l’esperienza in modo coinvolgente e partecipativo.

Coorganizzato dall’Assessorato alla Cultura e dalla Pro Loco di Foggia,

l’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, creando un’occasione di

aggregazione e festa per tutti. L’appuntamento, che si terrà in Piazza Cesare

Battisti, si preannuncia come un’occasione imperdibile per concludere i

festeggiamenti carnevaleschi e dare spazio alla musica e all’entusiasmo della

comunità.



“Foggia, nel Cuore della Musica” non sarà solo una serata di musica, ma un

momento di incontro che rafforza il senso di appartenenza e unione della città. Un

evento che, senza dubbio, rimarrà nel cuore di tutti i partecipanti.