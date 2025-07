[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia Medievale: il grande ritorno!



Preparatevi a restare stupiti e naso all’insù: la storia riaccende la magia in città il 7 Agosto.

Foggia, 14 luglio 2025 – Immaginate di varcare la soglia del tempo, di sentire il battito di

un’epoca lontana, con lo sguardo già proteso verso lo stupore… È quasi giunto il momento!

Dopo il successo strepitoso che ha incantato l’intera Foggia lo scorso anno, Foggia

Medievale è pronta a riaccendere la sua magia, tornando più spettacolare ed emozionante

che mai.

La seconda edizione di questa rievocazione storica mozzafiato si terrà giovedì 7

agosto 2025, promettendovi un’esperienza indimenticabile, ricca di sorprese che vi faranno

brillare gli occhi e alzare lo sguardo al cielo. Questa iniziativa non è solo un evento, è la

celebrazione della nostra storia: un progetto che ha conquistato il suo posto d’onore nel

cartellone di “Foggia Estate 2025” dopo essersi distinta tra le prime proposte nel bando

pubblico, grazie alla sua profonda risonanza storica e al suo potere di coinvolgimento. Tutto

questo è il frutto di una collaborazione straordinaria tra la Pro Loco Città di Foggia e il

Comune di Foggia (Assessorato alla Cultura), uniti dalla passione di far rivivere le nostre

radici più antiche.

Dove inizia la favola: Borgo Segezia culla della magia medievale

Quest’anno, il sipario si alzerà da un luogo intriso di storia e autenticità. Alle ore 18:00,

sarete attesi a Borgo Segezia. Non è una scelta casuale, ma un gesto d’amore verso il

nostro territorio, un desiderio profondo di portare l’incanto del Medioevo oltre i confini del

centro, per far sì che ogni cuore, in ogni borgata, possa immergersi e vibrare con le storie

di un tempo che fu. “Vogliamo che la storia non sia solo un ricordo, ma un’esperienza viva,

che ogni cittadino possa toccare con mano le nostre radici, riscoprendo la bellezza di un

passato che ci appartiene e ci rende unici”, dichiarano gli organizzatori, con la voce carica

di emozione e l’entusiasmo negli occhi.

Il respiro della storia: un corteo che incanta e nuove meraviglie

Poi, come per magia, dalle ore 19:30, un fiume di colori, suoni e volti d’altri tempi inonderà

le vie del centro di Foggia. Il corteo storico si snoderà con la sua maestosa imponenza,

trasformando le nostre strade in un dipinto vivente, un racconto che prende forma sotto i

vostri occhi. Ma l’edizione 2025 supererà ogni vostra più rosea aspettativa! Accanto agli

immancabili sbandieratori con le loro evoluzioni che sfidano la gravità, ai musici che

intoneranno antiche melodie evocative e ai figuranti in abiti di una bellezza sfolgorante, si

aggiungeranno presenze che vi lasceranno senza fiato. Lasciatevi sedurre dalla precisione

millimetrica degli arcieri, dall’eleganza solenne dei falconieri con i loro rapaci in volo (che vi

faranno guardare naso all’insù!), dal brivido ancestrale degli sputafuoco che danzeranno

con il fuoco, e per la prima volta, dall’adrenalina pura di una coppia d’armi che si affronterà

in duelli spettacolari, capaci di trasportarvi direttamente nel cuore pulsante di un’epopea

cavalleresca.



Il gran finale in Piazza Nigri: vivilo, sfidalo, ammira lo spettacolo clou!

Il culmine di questa giornata straordinaria sarà in Piazza Nigri, proprio di fronte alla

suggestiva e storica Porta Arpana del Museo Civico. Dalle ore 20:30, la piazza si

accenderà, trasformandosi in un’arena di emozioni travolgenti per il grande spettacolo

finale. Ma l’attesa del gran finale sarà essa stessa un’avventura da vivere! Avrete

l’opportunità unica di immergervi gratuitamente nella storia in prima persona: sarà allestito

uno speciale angolo di tiro, dove il pubblico, a turno e in totale sicurezza su due linee

dedicate con paglioni, potrà provare l’emozione inebriante di scagliare una freccia, guidato

da esperti. Immaginate la sensazione, l’adrenalina! Sarà un’esperienza interattiva che vi

farà sentire veri protagonisti del Medioevo!



Poi, quando il crepuscolo avvolgerà la piazza, lo spettacolo raggiungerà il suo apice: effetti

speciali che vi faranno brillare gli occhi e un grandioso finale che vi toglierà il fiato.

Un’esplosione di luci, suoni e performance che rimarrà scolpita nella vostra memoria per

sempre. E la notizia più bella è che l’ingresso a tutta “Foggia Medievale” è, come sempre,

completamente gratuito.



Non lasciatevi sfuggire l’occasione di vivere un’emozione irripetibile!

Per il programma dettagliato, visitate www.prolocofoggia.it o la pagina Facebook ufficiale

“Pro Loco Foggia”.

Foggia vi attende per riscrivere insieme un capitolo indimenticabile della nostra

storia!