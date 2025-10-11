[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia: La Polizia di Stato arresta 6 condannati in via definitiva.

La Polizia di Stato ha dato un notevole impulso all’attività info-investigativa finalizzata alla ricerca e alla cattura di persone destinatarie di ordini di esecuzione, condannate in via definitiva e tenute a scontare le relative pene.

Sei le persone arrestate che, nonostante la condanna passata in giudicato, erano ancora in stato di libertà.

In particolare, i poliziotti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile della Questura, all’esito di complessa ed articolata attività investigativa, hanno rintracciato un 53enne foggiano destinatario di un ordine di esecuzione per la reclusione per anni 8 mesi 9 e giorni 25 di carcere. Il 53enne, condannato per numerosi reati contro il patrimonio, vanamente tentava di far perdere le proprie tracce, ma i poliziotti della Squadra Mobile riuscivano a rintracciarlo per poi allocarlo presso la locale Casa Circondariale.

Assicurati alla giustizia anche un 64enne di Candela ed un 61enne foggiano: il primo, per l’espiazione di una pena definitiva di anni 2 e mesi 3 di reclusione per reati contro la persona; il secondo per l’espiazione presso il proprio domicilio delle pene detentive per anni 1 e mesi 6 di reclusione, per reati contro il patrimonio.

Inoltre un 52enne ed un 26enne, entrambi foggiani, venivano allocati presso la locale Casa Circondariale in quanto condannati in via definitiva entrambi per reati contro il patrimonio: il primo destinato a scontare una pena di anni 5 e mesi 2; il secondo, invece, anni 7 di reclusione.

Infine, personale del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo rintracciava un 52enne foggiano, condannato in via definitiva ad anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di furto in abitazione, allocandolo, conseguentemente, presso la locale Casa Circondariale.

Il Questore di Foggia, ha voluto sottolineare la particolare cura che la Polizia di Stato riserva anche all’attività investigativa dedicata all’individuazione e alla cattura delle persone condannate in via definitiva, in modo da garantire la tranquillità sociale e l’effettività del sistema sanzionatorio.