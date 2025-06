[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, individuato e denunciato il responsabile del tuffo nella Fontana del Sele

A seguito della diffusione virale di un video amatoriale, pubblicato nei giorni scorsi sui social e sui media locali, nel quale si vede un uomo compiere un tuffo all’interno della storica Fontana del Sele in piazza Cavour, il Comando di Polizia Locale di Foggia ha prontamente avviato un’attività investigativa volta a identificare il responsabile del gesto.



Grazie al lavoro congiunto delle pattuglie operative e all’analisi del materiale audiovisivo disponibile, gli agenti sono riusciti a risalire all’autore: si tratta di un cittadino di nazionalità macedone, 31 anni, residente in Campania. Nei suoi confronti è stata contestata la violazione dell’art. 25, comma 3, del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, che vieta espressamente comportamenti lesivi del decoro e della tutela dei beni pubblici, in particolare delle fontane monumentali.



“La Fontana del Sele – dichiarano la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore Daniela Patano – è un simbolo identitario della nostra città e un bene storico e artistico che va rispettato. Gesti come quello documentato dal video non possono essere derubricati a semplice “bravata” perché rappresentano una mancanza di rispetto verso Foggia e la sua comunità e costituiscono un illecito che sarà sempre perseguito. Ringraziamo la Polizia Locale e il comandante Manzo per l’efficacia dell’azione investigativa e per il presidio costante del territorio”