Foggia, incendi ai cassonetti nel Quartiere Ferrovia. Episcopo: “Identificati due foggiani”

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Sicurezza, identificati due foggiani responsabili degli incendi ai cassonetti dei rifiuti nel Quartiere Ferrovia.

Sono una donna di 55 anni e un uomo, entrambi cittadini foggiani, i responsabili degli incendi che nel pomeriggio domenica 26 aprile hanno danneggiato diversi cassonetti dei rifiuti nel Quartiere Ferrovia.

Le fiamme hanno compromesso più contenitori in diverse aree della zona, rendendo necessario l’intervento delle autorità.

Determinante si è rivelato il sistema di videosorveglianza cittadino, le cui telecamere hanno consentito agli operatori di Polizia Locale di ricostruire con precisione la dinamica degli eventi e di identificare i responsabili. Grazie all’analisi delle immagini acquisite, è stato possibile isolare con chiarezza le figure dei due autori degli atti vandalici, entrambi residenti a Foggia.

La donna è già formalmente denunciata all’Autorità Giudiziaria, mentre le ricerche dell’uomo – anch’egli individuato dalle telecamere – sono tuttora in corso da parte degli agenti della Polizia Locale.