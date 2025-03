[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FOGGIA: IN ARRIVO IL PULLMAN AZZURRO DELLA POLIZIA DI STATO IN OCCASIONE DEL PROGETTO “SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE” PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE MICHELE DI SALVIA E DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

A Foggia il prossimo 29 marzo avrà luogo il progetto “sicurezza ed educazione stradale” promosso dall’Associazione Michele di Salvia e dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Polizia di Stato.

L’evento si articolerà nell’arco dell’intera giornata e si svilupperà in due diversi momenti.

In primo luogo, nella centralissima Piazza Cavour, innanzi al pronao della Villa Comunale, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, sarà presente il PULLMAN AZZURRO, mezzo rappresentativo della Polizia Stradale, con a bordo esperti della Polizia di Stato, dotato di una vera e propria aula multimediale dove sarà possibile assistere alla proiezione di vari filmati, provare un simulatore di guida che permette di comprendere cosa significhi guidare in condizioni psicofisiche alterate dall’assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti.

Sarà presente, inoltre, la LAMBORGHINI URUS, il super Suv performante utilizzato dalla Polizia di Stato in casi di emergenza per il trasporto di organi ed emoderivati.

Per l’occasione, inoltre, personale della specialità della Polizia Stradale sarà presente con un apposito stand, a disposizione degli studenti e dei cittadini per soddisfare tutte le curiosità sui mezzi tecnologici in uso alla predetta Specialità.

L’evento terminerà poi, con un una seconda fase che si svolgerà dalle ore 17.00 alle ore 22.00, presso l’isola pedonale di via Lanza – altezza Palazzo Uffici Statali.