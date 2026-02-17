Sport Capitanata

Foggia, il nuovo allenatore é Pazienza

Redazione17 Febbraio 2026
Il Calcio Foggia 1920, previa informazione preventiva resa come legge all’Amministrazione giudiziaria, comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Michele Pazienza, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2026.

Nato a San Severo (FG) il 5 agosto 1982, Pazienza è cresciuto nel settore giovanile rossonero, con cui ha esordito in prima squadra, prima di intraprendere una brillante carriera da calciatore che lo ha visto protagonista in Serie A con le maglie di Udinese, Fiorentina, Napoli, Juventus e Bologna.

Conclusa l’esperienza sul campo, intraprende il percorso da allenatore muovendo i primi passi tra Pisa e Siracusa, per poi approdare all’Audace Cerignola, con cui conquista la promozione in Serie C. Successivamente guida Avellino e Benevento, prima dell’esperienza maturata nella prima parte dell’attuale stagione alla Torres.

Tecnico di personalità, grande conoscitore della categoria e dell’ambiente rossonero, mister Pazienza ha diretto oggi la prima seduta di allenamento in vista del match con il Crotone.

Il neo-tecnico rossonero sarà affiancato da Antonio La Porta nel ruolo di allenatore in seconda, da Leonardo Zoila come preparatore atletico e da Domenico Botticella, confermato preparatore dei portieri.

Le prime dichiarazioni di Mister Pazienza:

«Arrivo a Foggia con grande senso di responsabilità e determinazione. So bene che la situazione di classifica non è delle migliori, ma conosco il valore di questa piazza e della sua tifoseria. Dobbiamo restare uniti e lavorare con sacrificio e compattezza per raggiungere a tutti i costi l’obiettivo della salvezza. È una sfida importante e sono pronto ad affrontarla con tutto me stesso».

La società augura al nuovo allenatore buon lavoro, con l’auspicio di poter centrare insieme gli obiettivi stagionali.

Area Comunicazione Calcio Foggia 1920

