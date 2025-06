[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia Estate 2025, pubblicato il cartellone degli eventi organizzati dal Comune

“Un programma pensato per chi resta, accessibile e che coinvolge tutta la città”

Un’estate intensa, appassionata, attraversata dalla forza creativa della cultura. Il cartellone “Foggia Estate 2025” non rappresenta solo un elenco di eventi, ma proporne un progetto civico e culturale che mette al centro le persone, i luoghi, le storie e il desiderio di appartenenza.

Quella del 2025 è un’estate pensata per tutte le età: un cartellone intergenerazionale, dove i laboratori per l’infanzia si affiancano agli incontri con gli autori, ai concerti sinfonici, al teatro civile, al cinema nei quartieri e alla riscoperta delle tradizioni popolari. La cultura si diffonde così in tutta la città, dalle periferie ai borghi, dai parchi urbani alle piazze storiche, con una particolare attenzione a fare del centro storico il cuore pulsante di questo racconto collettivo.

“Abbiamo pensato a un’estate in cui la cultura fosse davvero accessibile a tutti, non qualcosa per pochi – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo -. Un programma che si muove nei luoghi della città, li anima, li rende vivi, e che nasce dall’ascolto delle persone e delle energie che la abitano. Vogliamo che Foggia Estate sia un’occasione per stare insieme, per riscoprire la città con occhi diversi, per ritrovare legami. È una tappa importante del nostro percorso: un’estate aperta, partecipata, dove chi vive la città può anche contribuire a trasformarla”

Non solo un insieme di appuntamenti, quindi, ma un percorso pensato per portare la cultura nella vita di tutti i giorni, in modo semplice e coinvolgente. Un’estate che non vuole solo fare divertire e svagare, ma anche pensare e sentire parte di una comunità, creare legami e lasciare qualcosa che resti anche dopo.



“Siamo felici di presentare Foggia Estate, un programma che parla di cultura diffusa e partecipazione, capace di raggiungere tante zone della nostra città, non solo il centro ma anche le periferie e le cosiddette “periferie centrali”, troppo spesso dimenticate – spiega l’assessora alla Cultura Alice Amatore -. Abbiamo immaginato un’estate in cui ogni cittadina e cittadino possa trovare un’occasione di bellezza, di incontro, di condivisione: dai laboratori per bambine e bambini ai percorsi nella natura, dalla musica classica al jazz, dal cinema itinerante agli incontri letterari in Piazza Mercato, dal teatro ragazzi al teatro indipendente, fino agli eventi pop pensati per tutti i gusti. Un ringraziamento va a tutte le persone che hanno lavorato per la realizzazione di questo calendario e agli operatori culturali locali che hanno partecipato con entusiasmo al bando, contribuendo con idee e progettualità di qualità.

E poi, naturalmente, ci sarà anche il Ferragosto, con un programma speciale che farà divertire tutta la piazza. Perché cultura vuol dire anche stare insieme, e restituire alla nostra città occasioni per vivere gli spazi in modo nuovo, più libero e più bello”

Tra gli appuntamenti più attesi già annunciati, il concerto di Stewart Copeland, leggenda della musica mondiale e fondatore dei Police, evento di punta della rassegna “Giordano in Jazz”.