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Foggia, elezioni provinciali: tutti i nomi in campo

Campo largo per la Capitanata

Nella coalizione progressista figurano: Mario Dal Maso e Costantina Lombardi (M5S); Anna Rita Palmieri, Ciro Cataneo, Angela Fazi, Antonella Matera (PD); i sindaci Pasquale Marchese (Castelluccio Valmaggiore) e Michele Merla (San Marco in Lamis); Alfredo De Luca (AVS); Libero Palumbo e Paolina Semplicini (PSI); Valentino Altieri (Popolari).

La Provincia sei tu! (area del presidente Giuseppe Nobiletti)

I candidati sono: Filomena Augusta Bernaudo, Lucia Caione, Maria Cavoto, Antonello Di Paola, il sindaco Alessandro Liggieri, Nicola Mangano, Marcello Moccia, Raffaella Vene, Michelina Viterbo, Pasquale Volgarino, Antonio Zuccaro.

Insieme per la Capitanata

La lista civica-progressista schiera: Giosuè Del Vecchio, Tonio De Maio, Paolo Frattulino, Celeste De Cata, Laura Ianziti, Leonardo Irmici, Danida Masolillo, Gianpio Ognissanti, Angela Ricci, Francesco Aquilano, Rosa Travaglio.

Fratelli d’Italia

In campo: Maurizio Accettulli, Daniela Vassallo, Vincenzo Di Staso, Nicola Netti, Giuseppina Sepa, Assunta Iamele.

Forza Capitanata

Completano il quadro: Michele Azzellino, Maria Grazia Destino, Francesco Garofalo, Franco Nunziante, Pasquale Rignanese, Sefora Palma, Camilla Villanova.



