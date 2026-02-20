[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, ecco Pazienza: “Preoccupano i tanti gol presi”

La presentazione del trainer sanseverese Michele Pazienza a Foggia ha toccato diversi punti, ma l’ex Cerignola ha subito analizzato le difficoltà che saltano all’occhio: “C’è un dato evidente che preoccupa e ci ha portato a vivere questa situazione di classifica e riguarda i gol presi. Il problema riguarda tutti gli interpreti che scendono in campo“.

Con lui ci sono anche La Porta, Zoila e Botticella, tutti ex Manfredonia, insieme allo stesso Pazienza: “Nelle ultime settimane, da spettatore, ho rivisto ricrearsi quell’entusiasmo che io conoscevo ed ho avuto la fortuna di vivere da ragazzino, ventitré anni fa. Oggi ritrovo il Foggia in una situazione diversa ma con tanta voglia di tirarsi fuori da questa situazione per vedere uno stadio come lo conosciamo da sempre. Tanti foggiani nello staff? E’ un vantaggio clamoroso per poter trasmettere il senso di appartenenza“.